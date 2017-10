Ghana pealinnas sai kütuseplahvatustes surma mitmeid inimesi

Viimastel andmetel lendas õhku vähemalt üks kütuseveok. Ohvrite arv on täpsustamisel.

Kohalike kirjeldusel lõid leegid öötaeva valgeks ja inimesed põgenesid paanikas ümbruskonnast. Kohaliku meedia teatel põles täielikult maha mitmeid sõidukeid.

Politsei eestkõneleja Efia Tenge sõnul kõmatasid plahvatused linna kirdeosas asuvas Legoni piirkonnas kella poole kaheksa ajal õhtul.

"Ma elan ise Legonis ja kuulsin kahte plahvatust. Kogu mu maja vappus," ütles Tenge.

Accra linnavõimud soovitasid inimestel piirkonnast eemale hoida. Sündmuskohale saadeti hulgaliselt tuletõrje- ja kiirabibrigaade ning rohkem kui 200 politseiametnikku, kes kogu ümbruse eraldasid.

Sotsiaalmeedias levivatel fotodel võis näha linna kohale kerkivat suurt tuleseent ja jooksvaid inimesi.

Ghana informatsiooniministri Kojo Oppong-Nkrumahi sõnul on põleng saadud kontrolli alla.

"On veel vara rääkida ohrvite arvust, kuid pole kahtlust, et mitmed inimesed hukkusid. Samuti pole teada õnnetuse põhjused. Me uurime asja," rääkis minister.