Las Vegase tulistaja eesmägiks oli võimalikult suur ohvrite arv

Meediakanali andmetel leiti mõrtsuka hotellitoast käsitsi kirjutatud arvutusi, kuhu peaks sihtima ja kuidas parandada tulistamise täpsust, et hukkunuid oleks võimalikult palju.

Abišerif Kevin McMahilli sõnul pole aga endiselt leitud midagi, mis annaks selgust rünnaku motiivide osas.

Meediakanali ABC Newsi andmetel usuvad võimuesindajad siiski üha rohkem, et Paddock kannatas mingit laadi tõsiste vaimuhäirete all, mida polnud diagnoositud.

Pensionil olnud mõrvari varanduseks on hinnatud rohkem kui kaks miljonit dollarit. New York Timesi andmetel käis varem raamatupidajana töötanud mees viimati tööl umbes 30 aastat tagasi ja elas muretut elu. Sunniitliku äärmusrühmituse Islamiriik (IS) propagandakanal Amaq on väitnud, et Paddock oli nende "võitleja". FBI kinnitusel puuduvad aga esialgu igasugused andmed mehe sidemetest rahvusvaheliste terroriorganisatsioonidega.

Vend Ericu kinnitusel puudusid mõrvaril igasugused poliitilised- või ususidemed ja veendumused. Samuti polnud tal probleeme mõnuainetega ega vennale teadaolevalt ka vaimuhäireid.