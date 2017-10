Trump: Põhja-Korea puhul töötab ainult üks asi

USA president Donald Trump. Foto: Sipa USA/Scanpix

Ta lisas säutsule krüptilise sõnumi: «töötab vaid üks asi.»

Trump lisas teises postituses, et Põhja-Korea on rikkunud kõiki sõlmitud leppeid. «Presidendid ja nende valitsused on Põhja-Koreaga läbi rääkinud 25 aastat, sõlmitud lepped ja kulutatud raha pole kuskile viinud. Neid on rikutud enne, kui tint neil kuivanud on,» kirjutas Trump. «Vabandust aga töötab vaid üks asi!»

Kui ajakirjanikud Trumpi postituse kohta eile õhtul küsisid, ütles president vaid, et: «Te saate sellest varsti aru.»

Valge Maja pressiesindaja Sarah Sanders kinnitas, et Põhja-Korea puhul on kõik variandid arutluse all. Rohkem ta midagi lisada ei soovinud.