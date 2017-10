Põhja-Korea liider ülendas õe poliitbüroo liikmeks

Arvatakse, et Kim Yo-jong on 25-30-aastane. Poliitbüroo juhib Põhja-Korea Töölisparteid ning selle esimees on Kim Jong-un.

Neil on sama ema - tantsija Ko Young-hee -, kes oli nüüdseks surnud Põhja-Korea liidri Kim Jong-ili kolmas abikaasa.

Riikliku uudisteagentuuri KCNA sõnul ülendati Kim Yo-jong ametisse eile kompartei istungil.

Põhja-Korea liider eilsel kompartei istungil. Foto: STR/AFP/Scanpix

Yo-jong sündis 1987. aastal ja räägitakse, et ta on oma vennaga väga lähedane. Jong-un on õest neli aastat vanem ja nad elasid ja õppisid koos Šveitsis.

Arvatakse, et ta on abielus mõjuka Töölispartei sekretäri Choe Ryong-hae pojaga, kirjutatakse BBCs.

Seni on Yo-jongi peamiseks ülesandeks olnud oma venna imidži kaitsmine ja parandamine, ta on aastaid juhtinud Töölispartei propagandaosakonda.

Yo-jongi on kirjeldatud kui kena ja healoomulist naist, kellel on väheke poisilik eluviis. Samas on ta enamuse oma elust veetnud avalikkuse eest varjus ja isegi enamusel Kimi perekonnast pole temaga palju kontakti olnud.