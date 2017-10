Rikkuritest ministrid söövad USA maksumaksja raha

Üks viis panna poliitikud rahvast omakasupüüdmatult teenima oli Trumpi arvates ümbritseda end elus haljale oksale jõudnud rikastega, kellele ministripalk iseenesest pole ahvatlus.

Mullu suvel märkis president Iowas kihutuskoosolekul, et armastab küll kõiki inimesi, nii rikkaid kui ka vaeseid, kuid oma kabinetti ta kehvemal järjel olijaid siiski ei soovi. Oma sõnu Trump ei söö: äriajakirja Forbes kalkulatsioonide põhjal ulatub Trumpi kabinetiliikmete vara kokku 4,5 miljardi dollarini.

Seda, et rikastele panuse tegemine teenib tegelikult rahva huve, pidid ilmselt näitama ka Trumpi enda ja mitme ta kabinetiliikme lubadused võtta rahva teenimise eest vastu vaid seadusega ette nähtud miinimumpalk – üks dollar aastas (täiesti tasuta USA avalikus sektoris tööd teha ei lubata).

Nüüd, pärast esimest tööaastat, on mitu ultraluksusliku elustiiliga harjunud ministrit sattunud aga löögi alla, kuna peavad loomulikuks, et rahvas osa nende harjumuspärastest hüvedest siiski kinni maksab. Näiteks on pahandust tekitanud korduvad reisid riigile kuuluvate lennukitega.

Lennuskandaal lahvatas Washingtonis ereda leegiga septembri lõpus, kui Trump lasi lahti tervishoiu- ja sotsiaalministri Tom Priceʼi, kelle reisid läksid Ameerika maksumaksjatele maksma vähemalt miljon dollarit.

Vallandamisotsuse eel presidendilt tulnud kriitiliste säutsude järel («Ütlen teile isiklikult, et ei ole selle üle õnnelik») püüdis Price asja heastada, teatades, et on valmis riigile tagasi maksma pisut üle 51 000 dollari – tema enda kalkulatsioonide põhjal just nii palju talle kuulunud «toolid» lennukites maksid.

Lisaks kasutas Price poliitikute tavapärast (savijalgadel) õigustust, et võttis kõik reisid (kokku üle 24) ette ikkagi tööülesannete täitmiseks. Tõsi, igas sihtpunktis toimusid tal mingisugused töökohtumised, kuid paljudes kohtades oli tal «juhuslikult» ka korter või maja, kus sai tehtud töö järel veel nädalavahetuse veeta.

Price’i skandaal pani USA meedia suuremat huvi tundma ka teiste ministrite lennuharjumuste vastu ning nüüd on silma jäänud ka rahandusminister Steve Mnuchini, transpordiminister (ja senati vabariiklastestest enamuse liidri Mitch McConnelli abikaasa) Elaine Chao, energeetikaminister Rick Perry, siseminister Ryan Zinke ja keskkonnaminister Scott Pruitti kohati kummaliste põhjendustega sõidud.

Kokku on kuus kabinetiliiget teinud riigi lennukitega vähemalt 71 lendu, mille möödapääsmatuse võib küsimärgi alla seada.

Eriti lennuhimuline näib olevat rahandusminister Mnuchin (ja tema abikaasa – Ameerika oma «miks leib, kui võib kooke süüa» Marie Antoinette – näitleja Louise Linton). Nende enim tähelepanu pälvinud reis oli suvel Kentuckysse (hind maksumaksjale 26 900 dollarit), mille ajal nägid nad õhus juhuslikult ka päikesevarjutust.

Linton tõmbas sellele lennule veelgi suuremat tähelepanu, tuues internetipostituses esile neil sel ajal seljas olnud rõivaste brändid (Hermes, Valnetino) ja hinnad ning laskudes vaidlusesse ühe tema postitust kritiseerinud naisega, kellele selgitas, et vaesena ei peagi too aru saama, et rikkad elavad teistmoodi, ning kuna rikkad maksavad riigikassasse suuremaid makse kui vaesed, ongi neil õigus sealt enam tagasi saada.