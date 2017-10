Pildid: Juudi ja araabia naised marssisid rahu nimel läbi Iisraeli

FOTO: RONEN ZVULUN/REUTERS/Scanpix

24. septembril alanud marsi, millel osalejad on saanud ise tunda Iisraeli ja Palestiina konflikti vägivalda, korraldas liikumine Women Wage Peace.

Tuhanded naised, peamiselt iisraellased, saabusid Jeruusalemma eile õhtul, riietatuna valgesse ja kandes rahu nõudvaid plakateid.

Üks korraldajaist Marie-Lyne Smadja ütles, et marsi eesmärk oli anda hääl neile kümnetele tuhandetele Iisraeli juudi ja araabia naistele nii tsentrist kui ka parem- ja vasaktiivalt ning nende Palestiina partneritele, kes käsikäes rahu tee ette võtsid.

«Iisraeli naised soovivad takistada järgmist sõda, kui see on võimalik, ning püüda võimalikult kiiresti jõuda kokkuleppeni iisraellaste ja palestiinlaste vahel,» lisas ta.

«See marss ei ole lihtsalt järjekordne protest, vaid viis öelda, et me soovime rahu, ning üheskoos me suudame seda,» lausus teine korraldaja Hebronist pärit palestiinlanna Huda Abuarquob.

Marss leiab aset ajal, mil paljude analüütikute hinnangul on rahuleppe lootus äärmiselt väike.

Palestiina president Mahmud Abbas on 82 aastat vana ja ebapopulaarne, Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu aga juhib kõige parempoolsemat valitsust oma riigi ajaloos.

FOTO: SEBASTIAN SCHEINER/AP/Scanpix