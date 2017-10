Läti venemeelne erakond katkestas koostööleppe Putini parteiga

Ušakovs ütles, et Üksmeel ühines 2015. aastal Euroopa Sotsialistliku Parteiga, mis traditsiooniliselt korraldab tsentraliseeritult suhteid kolmandate pooltega ning seetõttu otsustas Üksmeel Ühtset Venemaad teavitada, et nende koostööleping Ühtse Venemaaga on kaotanud kehtivuse.

Ušakovs lisas, et koostööleping oli vaid vahend suhete parandamiseks Venemaaga.