Video: Putini burger osutus libauudiseks

Loo eesmärk oli näidata, et Putinile pole õnne soovimas mitte üksnes riigijuhid, vaid ka temast vaimustunud lihtsad USA tööinimesed.

Hiljem selgus, et kogu lugu oli lavastatud ning mehhiko toitu pakkuva Lucy’se juhtkond ei taha kuuldagi mingist kingitusest Venemaa riigijuhile. «Meie restoran pole iialgi ega mingilgi kujul tähistanud Vladimir Putini sünnipäeva. Samuti pole pakutud Putini burgerit,» selgitas firma esindaja Sean Ryan hiljem The Guardian ajakirjanikule.

Saatelõigus nähtav neiu Tatjana Ilizarova oli tõepoolest Lucy’s töötaja. Ühel päeval tuli ta jutuga, et soovib koolitööna teha restorani ruumides ühe väikese filmilõigu. Kui libalugu uudistesse jõudis, kaotas neiu koheselt oma senise töö, kuna tal polnud mingit voli esineda oma tööandja nimel. Tõsi on ka see, et ei firma kodulehel ega ka menüüs ei leidu jälgegi Putini burgerist.

Video filminud Kremli propaganda hääletoru Russia Today tütarfirma Ruply pole aga soovinud libauudise tootmist kommenteerida. Russia Today kommunikatsioonijuht Anna Belkina aga märkis, et neil ei olnud mingit põhjust selle loo autentsuses kahelda.

Kriitikute sõnul on kirjeldatud vahejuhtum ehe näide, kuidas Kremli toetusega meedia libauudiseid toodab.