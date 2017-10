Soome presidendipaar saab perelisa

Riigipea sõnul on nad tahtnud last saada juba mitu aastat, seega on ta väga oodatud.

Kui 40-aastase Haukio jaoks on see esimene laps, siis 69-aastasel Niinistöl on varasemast abielust 1995. aastal liiklusõnnetuses hukkunud Marja-Leena Alankoga kaks last - Nuutti (sünd. 1975) ja Matias (sünd. 1980).