Lõuna-Korea on valmis Pyongyangi uueks raketikatsetuseks

Põhja-Korea tähistab täna riigi kommunistliku partei 72. aastapäeva. Analüütikud on hoiatanud, et riik võib korraldada pidupäeval uue raketi- või tuumakatsetuse.

Thousands gather in Pyongyang to celebrate 20th anniversary of Kim Jong-Il's appointment as general secretary of the Workers' Party of Korea pic.twitter.com/5PD56K0fBd — AFP news agency (@AFP) October 9, 2017

ÜRO kehtestas eile ülemaailmse sadamakeelu neljale laevale, mis rikkusid Põhja-Korea suhtes rakendatud sanktsioone.

«Komitee on nimetanud neli laeva. See ei tähenda varade külmutamist ega reisikeeldu. Kuid see on sadamakeeld,» ütles ÜRO Põhja-Korea sanktsioonide ekspertkomisjoni koordinaator Hugh Griffiths, lisades, et laevad transportisid keelatud kaupu.