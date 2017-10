Geipaaride küsimus lõhestab ka Soome luteri kirikut

Nimelt kiitis Soome parlament heaks kodanikueelnõuna esitatud seadusemuudatuse, mis muudab abielu sooneutraalseks. Seega kehtib alates käesoleva aasta 1. märtsist põhjanaabrite juures uus abieluseadus, mis võimaldab seaduslikult abielluda ka samasoolistel paaridel.

Kuigi mitmed pastorid on öelnud, et nende jaoks see probleem ei ole ja on seda ka teinud, hoiab Soome luteri kiriku piiskoppide enamus siiski konservatiivset joont, hoiatades kirikuõpetajaid, et samasoolisi paare altari ette lastes, saavad sel olema tagajärjed.

Selle aasta jaanuaris piiskoppide ees seistes ütles Soome peapiiskop Kari Mäkinen, et kirik ei vaata geipaare laulatavatele kirikuõpetajatele hea pilguga, vahendab Soome rahvusringhääling Yle.

«Kui töötaja ei täida oma tööandja antud juhiseid, siis on selge, et igal töökohal saavad olema tagajärjed, ja see käib ka kiriku kohta,» märkis Yle-ga rääkinud Kuopio preester Jari Jolkkonen.

Soome luteri kirikusse kuulub ligikaudu 72 protsenti elanikest, võrdluseks 2011. aasta rahvaloenduse andmetel tunnistab luteri usku 10 protsenti Eestis elanikest.

Hoolimata kiriku korraldusest, ütles mõnikümment pastorit, et nemad on nõus kirikus paari panema ka samasoolisi paare, enim leidub selliseid kirikuõpetajaid Tamperes, Helsingis ja Vantaas. Üks häälekamaid seksuaalvähemuste toetajaid ongi näiteks Helsingi piiskop Irja Askola.

Teiste Soome piirkondade kohta see aga ei kehti. Näiteks Soome kaguosas Kotka linnas, on sealne piiskopkond andnud välja korralduse, et riiklikult abielus samasoolisi paare kirikus ei õnnistata, seega on kirikuuksed avatud vaid hetroseksuaalsetele paaridele.

Hoolimata hoiatustest, et nõustunud ükski piiskoppidest otseselt välja ütlema, mis need tagajärjed olema saavad.

«Meediat huvitavad just need tagajärjed, aga sel teemal spekuleerimine on mõttetu, sest iga olukord on erinev,» ütles Yle-le Tampere piiskop Matti Reop.

Porvoo piiskopi Björn Vikströmi sõnul kuulatakse kindlasti kõigepealt ära kirikuõpetaja omapoolne seisukoht.

«Kui selgub, et sanktsioonide rakendamiseks on alust, tegeleme me iga juhtumiga eraldi. Etteulavalt ma midagi ei kommenteeri,» märkis ka Heslsinki piiskop Irja Askola.

Skandinaaviamaadest oli Soome viimane, kes andis samasoolistele paaridele teiste paaridega võrdsed õigused ka abielu küsimuses.

Soome rahvastikuregistri andmetel on esimese kuue kuuga sõlmitud pea 1600 samasooliste abielu. Sõlmitud abieludest üle 1100 olid varem registreeritud paarisuhted, eelneva registreeritud paarisuhteta uusi abielusid oli üle 450.

Kooselu on samasoolised paarid saanud Soomes registreerida alates 2002. aastast.