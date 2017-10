Meediasõda USA ja Venemaa vahel kogub hoogu

Venemaa justiitsministeerium on ähvardanud seada tõsised piirangud Ühendriikide meediakanalitele. See oleks Venemaa vastus viimasel ajal märgatavalt suurenenud survele, mille alla on USAs sattunud ingliskeelsed Venemaa propagandakanalid nagu RT ja Sputnik.

Propagandakanalid sattusid eriti terava kriitika alla pärast seda, kui USA luureagentuurid süüdistasid neid Ühendriikide presidendivalimiste jooksul niinimetatud mõjutuskampaania tegemises, mis aitas kaasa praeguse presidendi Donald Trumpi valimiskampaaniale ja vähendas tema rivaali Hillary Clintoni võimalusi.

USA luureteenistuse raporti kohaselt oli just Venemaa riigi rahastatud RT üks peamisi kanaleid, mida Kreml kasutas eelmisel aastal toimunud USA presidendivalimiste mõjutamiseks. Luureagentuuride sõnul edastas RT Venemaa valitsuse nimel strateegiliselt olulisi teateid ja üritas Ühendriikides üles kütta poliitilisi konflikte.

Pärast seda on Washingtonis käinud jutud propagandakanalite nii-öelda välisagentidena registreerimise üle ja on võimalik, et nüüd võetakse ette ka konkreetsed sammud.

Eelmisel kuul teatas RT peatoimetaja Margarita Simonjan, et Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) on andnud kanalile korralduse registreeruda nii-öelda välisagendina.

Välisagendina registreerimise akt (FARA) nõuab, et välisriikide esindajad avalikustaksid oma suhte välisriigi valitsusega ja jagaksid USAga informatsiooni oma tegevuse ja rahastamise kohta.

Sisuliselt soovitakse FARAga anda rahvale rohkem informatsiooni propagandakanalite kohta ja anda aimu sellest, milliste riikidega on seotud need inimesed ja ettevõtted, kes üritavad USA avalikku arvamust, poliitikat ja seadusi endale sobivas suunas lükata.

Propagandakanalite võimaliku välisagentidena registreerimise puhul loodetakse vältida ka USA ajakirjanike töötamist Venemaa propagandakanalite heaks, sest siiani on RT usaldusväärsuse tõstmiseks palganud mitmeid tuntud ameeriklastest saatejuhte, näiteks Larry Kingi ja Ed Schultzi.

Välisagentide tegevust reguleeriv akt pandi paika juba 1938. aastal, toona põhjusega piirata natsipropaganda levikut. Külma sõja aegadel kuulusid välisagentide nimistusse teiste hulgas Venemaa ajaleht Pravda ja uudisteagentuur TASS.

Kuigi praegu puudub sajaprotsendiline kinnitus selle kohta, kas USA on RT-le tõesti sellise nõudmise esitanud, oleks seesugume samm märkimisväärne. Põhjuseks see, et viimasel ajal on välismaiste meediaväljaannete nimetamine välisagentideks olnud ülimalt haruldane ja seaduses on mainitud, et seda ei saa rakendada uudisväljaannete ega pressiagentuuride suhtes.

Kuna RTd nähakse selgelt riigi mõjutatava propagandakanalina, oleks nende klassifitseerimine välisagendina võimalik, ja kui RT end ettenähtud tähtajaks välisagendina ei registreeri, on ta seadust rikkunud.

Washingtonis baseeruva mittetulundusühingu Brookings Instituudi hinnangul on RT välisagendiks nimetamise kriitikutel kaks põhilist argumenti.

Esiteks kardetakse, et selline otsus piiraks sõnavabadust. Kuigi tõendid näitavad, et RT ja Sputniku puhul on tegu Venemaa riigi rahastatud propagandakanalitega, väidavad väljaanded, et ollakse tavalised uudisväljaanded ja ei erineta kuidagi näiteks Suurbritannia BBCst ega Saksamaa Deutsche Wellest. Samuti väidavad väljaanded, et nende tegevuse piiramise teel üritab USA lihtsalt vabaneda oma valitsuse suhtes kriitilistest kanalitest.

Teiseks kardavad kriitikud ka seda, et Venemaa propagandakanalite välisagentideks nimetamine tähendaks vastusamme Venemaal töötavate USA ajakirjanike jaoks.