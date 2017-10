Trump tahab teda väidetavalt idioodiks nimetanud välisministrile teha IQ-testi

Trumpi ja Tillersoni tüli vältab juba alates suvest ning sellega on kaasnenud kuulujutud Tillersoni lahkumise kohta. USA meedia andmetel vihastas Trumpi viimati see, et Tillerson olevat teda nimetanud idioodiks (inglise keeles moron).

Sellest kirjutanud veebiportaali NBC News teatel ütles Tillerson nõnda juulikuisel kohtumisel Pentagonis, millest võtsid osa ka mitmed Trumpi julgeolekumeeskonna ja administratsiooni liikmed.

«Ma arvan, et see on valeuudis,» ütles Trump ajakirjale Forbes intervjuus, mis ilmub täna. «Aga kui ta seda tegi, siis arvan, et peame võrdlema IQ-teste. Ja ma võin teile öelda, kes võidab,» lisas president.

Trump peaks täna kohtuma nii Tillersoni kui ka kaitseministri Jim Mattisega Valges Majas. Tillerson on eitanud väiteid, et ta plaanib tagasi astuda. «Ma pole kunagi kaalunud sellest ametist lahkumist,» ütles Tillerson läinud nädala kolmapäeval.

Hulk Ameerika analüütikuid on siiski veendunud, et on vaid aja küsimus, mil endine naftakuningas ja ExxonMobili kauaaegne juht välisministri ametist loobub.