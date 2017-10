Kataloonia iseseisvus jäi õhku rippuma

Kogu Euroopa pilgud olid eile pööratud Kataloonia parlamendihoone poole, kus kell 18 meie aja järgi pidi pöördumisega esinema Kataloonia president Carles Puigdemont ja tegema teatavaks iseseisvust taotleva piirkonna edasise saatuse.

Tegelikult ei olnud kellelgi aimu, mida Puigdemont öelda kavatseb. Kas kuulutatakse välja iseseisvus? Kas Puigdemont alistub Hispaania valitsuse ja rahvusvahelise üldsuse survele ja loobub uljastest plaanidest? Panused olid tõstetud täispangale ja kummagi stsenaariumi järgi oleks üks osapool valusalt kõrvetada saanud.

Parlamendihoonet turvanud ja automaatidega relvastatud Katalaani politseiüksuse Mossos d’Esquadra liikmed olid julgeolekukaalutlustel ümber piiranud ka parlamenti ümbritseva Parc de la Ciutadella. 1. oktoobri iseseisvusreferendumil hääletanute kallal jõudu tarvitanud Hispaania politseijõud hoidsid madalat profiili.

Valitsuse plaanidega kursis olevate allikate sõnul oli Madrid seadnud valmisolekusse ka eriüksused, et Puigdemont iseseisvuse väljakuulutamise korral kohe vahistada. Täiendavad turvameetmed olid paigutatud ka lennu- ja rongijaamade ümbrusesse.

Samal ajal olid eraldumise toetajad kogunenud loosungitega «Tere, vabariik!» omariiklust tervitama, tuletades vaikivalt meelde, et kahe miljoni katalaani jaoks on iseseisvumine nüüd ainus aktsepteeritav tulem.

Ainus, kes puudus, oli Puigdemont. Kell 18 algama pidanud kõne viibis teadmata põhjustel tunni, siis veel ühe ning pool täis Kataloonia parlamendi istungisaal valgus viimaks täiesti tühjaks. Parlamendi esindaja soostus avaldama vaid, et käivad kõnelused rahvusvahelise vahendajaga.

Viimaks ilmus Puigdemont kõnepulti. «Me soovime pingeid vähendada, mitte neid suurendada. Ma tahan suunata oma sõnad inimestele, ka neile, kes hääletusel ei osalenud,» alustas ta. «Me peame hoidma kokku, sest nii teeb rahvas, kes mõjutab ise oma ajalugu.»

Puigdemont märkis, et on kuulnud viimaste päevade jooksul palju nõuandeid edasiste sammude kohta, kuid teatas, et tema otsus ei ole isiklik, vaid lähtub 1. oktoobri hääletuse tulemusest.

«Üle kahe miljoni inimese võttis kokku julguse ja läks hääletama,» jätkas Kataloonia president, mõistes samas hukka hääletuspäeval vallandunud politseivägivalla ja Hispaania keskvalitsuse tegevuse hääletuse takistamisel. «Kataloonia tuleviku üle, ükskõik milline see ka ei oleks, peab otsustama ainult Kataloonia rahvas.»

«Tuginedes referendumi tulemustele, peab Katalooniast saama iseseisev vabariik,» lausus Puigdemont parlamendile, vallandades aplausi.

Samas ei rutanud Kataloonia president pea ees tundmatusse, vaid otsustas pingelist olukorda siluda. «Mina ja parlament paneme ette, et järgmiste nädalate jooksul otsime edasise dialoogi võimalust. Teeme ettepaneku peatada iseseisvusdeklaratsiooniga edasi minemine,» ütles Puigdemont ning märkis, et ei kasuta esialgu rahva mandaati Kataloonia iseseisvuse väljakuulutamiseks.

Kataloonia president lisas, et on valmis kriisi lahendamiseks kaasama rahvusvahelisi vahendajaid – võimalus, mille Hispaania valitsus enne Puigdemonti kõnet kindlalt välistas.

Väljaanne El Pais märkis, et pärast Puigdemonti kõnet on asjade edasine saatus endiselt segane. Hispaania valitsus võib anda käiku artikli 155, millega Kataloonia valitsuse üle kontroll võtta, samas võib ka Kataloonia parlamendi enamusega radikaalne eraldumismeelne CUP otsustada, et ei toeta enam mõõdukama suuna valinud Puigdemonti erakonda.

Hispaania valitsus hoiatas enne kõnet Puigdemonti ühepoolsete sammude eest ja kutsus üles loobuma tegudest, millel oleksid pöördumatud tagajärjed. Lisaks teatas Madrid, et kavatseb iseseisvuse väljakuulutamisele kohe vastata – võimalik, et Kataloonia valitsuse tagandamise või piirkonnalt autonoomia äravõtmisega.

«Ma võin öelda, et kõik [Euroopa riigid] on väljendanud Hispaania valitsusele toetust,» sõnas eile pärast Euroopa liidritega peetud kohtumist üks Hispaania mõjukamaid poliitikuid rahvusvahelisel areenil, rahandusminister Luis de Guindos. «See ei ole iseseisvuse küsimus, vaid mäss seaduse vastu.»