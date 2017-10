Välisriikide kodanikud võivad nüüd Venemaa eest võõrsil sõdida

Otsus tehti avalikuks esmaspäeval. Vastuvõetud eelnõu kohaselt võivad lepingu alusel Vene relvajõududes teenivad välisriikide kodanikud osaleda välismaal Venemaa korraldatavatel rahuvalve- ja terroritõrjeoperatsioonidel.

Alates 2015. aasta septembrist on Venemaa sõjaliselt toetanud Süüria presidenti Bashar al-Assadit riiki tabanud kodusõjas. Samas ei ole Venemaa kaitseministeerium avalikustanud, kas Vene sõjaväes teenivaid välissõdureid on saadetud ka Süürias toimuvatele operatsioonidele või mitte.

Kriitikute sõnul on välisriikide kodanike saatmine sõjalistele operatsioonidele välismaal Putini katse varjata Venemaa sõjalisi kaotusi, mitte lugedes hukkunud välismaalasi Venemaa inimkaotuste hulka.

Kui suurem osa Venemaa kaitsejõududes teenivatest välismaalastest on Kesk-Aasias asuvate kunagiste Nõukogude Liidu vabariikide kodanikud, siis allkirjastatud muudatus tekitab küsimusi Venemaa seotuses võimalike separatistlike liikumistega ja kardetakse, et välismaalaste kaasamisega on võimalik neid kasutada niinimetatud roheliste mehikestena.

2003. aastal allkirjastas Putin seaduse, mille kohaselt võivad välismaalased lepingu alusel Venemaa relvajõududes teenida, aga seda vaid sõdurite või allohvitseridena, mitte ohvitseridena.

Välisriikide kodanike liitumiseks Venemaa relvajõududega on seatud paika nõuded, mida tuleb täita. Armeega võib liituda ükskõik millise riigi 18–30-aastane kodanik, kes valdab hästi vene keelt ning ei ole kriminaalse taustaga. Lepingud sõlmitakse viieks aastaks ja pärast kolme aasta pikkust teenistust on võimalik võitlejatel saada ka Venemaa kodakondsus.

Spekuleeritakse, et välismaalaste liitumine relvajõududega ei pruugi olla nii populaarne, kui Venemaa loodab. Esiteks võivad inimesi eemale peletada Venemaa viimase aja sekkumised võõrriikides toimuvasse ja sellega seonduv reaalse sõjalise konflikti oht. Teine probleem on Venemaa halb majanduslik olukord ning loodetust väiksem palk.