Moskva süüdistas USA-d Iraagis IS-i vastase võitluse teesklemises

Moskva süüdistas teisipäeval Ühendriike õhurünnakute vähendamises pühasõdalastele Iraagis, et lasta neil liikuda Süüriasse võitlema Venemaa toetusega Süüria valitsusvägedega.

Süüria režiim püüab tõrjuda äärmusrühmituse Islamiriik (IS) džihadiste välja riigi idaosa Deir Ezzori provintsist, kuid Iraagist saabuvad lisajõud on suurendanud vastupanu osutavate pühasõdalaste arvu, ütles Vene kaitseministeeriumi pressiesindaja Igor Konašenkov ajakirjanikele.

Ta süüdistas USA juhitavat koalitsiooni Iraagis IS-i vastu võitlemise "teesklemises". "Koalitsioon jätkab mingil põhjusel väidetavalt aktiivseid meetmeid IS-i vastu Süürias."

"Terroristide jätkuv saabumine Iraagist tekitab tõsiseid küsimusi USA ja niinimetatud rahvusvahelise koalitsiooni terroritõrjesihtide kohta," sõnas Konašenkov.

Koalitsioon vähendas tema sõnul järsult õhurünnakute arvu Iraagis septembris ehk ajal, kui Süüria režiimiväed alustasid Deir Ezzori tagasivallutamist.

"Kas see muutus USA ja koalitsiooni lähenemises on katse häirida maksimaalselt Süüria valitsusvägesid, keda toetavad Vene õhujõud, ajal, kui see püüab vabastada Süüria territooriumi Eufrati jõest idas?" küsis Vene kaitseametkonna pressiesindaja.

USA kaitseministeerium lükkas Venemaa väited järsult tagasi ja kinnitas, et koalitsiooni õhurünnakute arv IS-i sihtmärkidele pole vähenenud. "See on täiesti vale. Me oleme jätkuvalt pühendunud ISIS-e tapmisele, neile turvapaikade keelamisele ning neilt võime võtmisele korraldada rünnakuid piirkonnas või globaalselt," lausus Pentagoni pressiesindaja Rob Manning.

Sõjaväeteemadele keskenduvalt veebiküljelt selgub, et koalitsioon korraldas esmaspäeval Iraagis IS-i sihtmärkidele seitse õhurünnakut.

Manning kutsus "kõiki jõude" koondama oma jõupingutusi IS-i alistamisele.

Venemaa on viimase kuu jooksul korduvalt süüdistanud Ühendriike Süüria valitsusvägede pealetungi takistamises riigi idaosas.

Süüria idaosas on IS-i vastu pealetungil nii režiimiväed kui ka USA tuge omavad kurdidest ja araablastest koosnevad Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF).