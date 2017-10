Briti peaminister ärgitas Trumpi Iraani tuumaleppest kinni pidama

Briti peaminister Theresa May ärgitas teisipäeval telefonivestluses USA presidenti Donald Trumpi kinnitama kongressile, et Iraan peab kinni "piirkondliku julgeoleku jaoks elutähtsast" tuumaleppest, vahendas BBC.

May rõhutas BBC andmeil leppe "hoolika jälgimise ja nõuetekohase jõustamise tähtsust".

Peaminister ja president arutasid ka vajadust, et Ühendkuningriik, USA ja teised teeksid koostööd selleks, et kõik pooled leppest kinni peaksid.

May ja Trump leppisid kokku pidada mis tahes otsuse eel sidet.

Trump on nimetanud tuumalepet piinlikuks ja kõigi aegade halvimaks leppeks, mis ei teeni tema sõnul USA huve. President peab teatama kongressile 15. oktoobriks, kas Iraan peab leppest kinni.

2015. aasta juulis Iraani ja kuue suurriigi - USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Venemaa, Hiina ja Saksamaa - vahel sõlmitud leppega tühistati Iraanile selle tuumaprogrammi eest kehtestatud sanktsioonid vastutasuks tuumaprogrammi piiramise eest. Lepe jõustus 2016. aasta jaanuaris.

USA ametnikud rõhutavad, et presidendi otsus mitte kinnitada kongressile Iraani-poolset leppest kinnipidamist ei tähenda leppe lagunemist, vaid avab kongressile võimaluse kehtestada Iraanile uued sanktsioonid Teherani teiste tegevuste karistamiseks.

Sanktsioonide kehtestamise järel võib Iraan otsustada, et ei kavatse tuumaleppest enam kinni pidada, saadab vaatlejad riigist välja ja asub taas uraani rikastama.

Kui tuumalepe kongressis heaks kiideti, siis kehtestas kongress presidendile nõude, et ta peab iga 90 päeva tagant kinnitama, et Iraan peab leppest kinni. Järgmine kinnitamise kuupäev on 15. oktoober.

Kui president seda ei kinnita, siis on kongressil 60 päeva aega otsustada, kas taaskehtestada sanktsioonid, mis leppe alusel tühistati.