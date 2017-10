Trump arutas rahvusliku julgeoleku meeskonnaga Pyongyangi survestamist

USA president Donald Trump arutas teisipäeval oma rahvusliku julgeoleku meeskonnaga "valikuvõimaluste ringi" Põhja-Korea hiljutistele raketikatsetustele ja tuumakatsetusele vastamiseks, teatas Valge Maja.

Kaitseminister James Mattise ja staabiülemate ühendkomitee esimehe kindral Joseph Dunfordi briifing "keskendus valikuvõimaluste ringile mis tahes kujul Põhja-Korea agressioonile vastamiseks või vajadusel Põhja-Korea takistamiseks Ühendriike ja selle liitlasi tuumarelvadega ähvardamast", seisab lühiavalduses.

Trumpi ja Põhja-Korea riigijuhi Kim Jong-uni vahel kestab mitmendat kuud sõnasõda, mis on USA ja Põhja-Korea suhteid äärmuseni pingestanud.

"USA presidendid ja nende administratsioonid on pidanud Põhja-Koreaga läbirääkimisi 25 aastat, sõlmitud on lepinguid ja makstud tohutuid summasid. See ei ole kuidagi toiminud ja kõiki lepinguid on rikutud juba enne, kui tint nendel kuivanud. USA läbirääkijaid on lollitatud. Kahju, kuid toimib vaid üks asi," kirjutas Trump nädalavahetusel salapäraselt Twitteris.

Trump ütles muu hulgas septembris ÜRO Peaassambleel, et USA peab Põhja-Korea "täielikult hävitama", kui Washingtoni sunnitakse kaitsma kas iseend või oma liitlasriike. Kim hoiatas seepeale, et Trumpil tuleb maksta oma sõnade eest kallist hinda.

USA valitsuse jõupingutuste tulemusena on ÜRO kehtestanud Põhja-Koreale vastuseks riigi kuuendale tuumakatsetusele järjekorras kaheksanda sanktsioonidepaketi.