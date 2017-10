Türgi kohus mõistis Wall Street Journali soomlasest ajakirjaniku vangi

Ayla Albayrak. / WSJ

Türgi kohus mõistis Albayraki süüdi terroristliku propaganda tootmises ja kurdi separatistide toetamises tulenevalt tema 2015. aastal kirjutatud artiklist kurdi ja Türgi keskvalitsuse vastasseisust.

Kohtuotsuse väljakuulutamise hetkel oli Albayrak New Yorgis. Ajakirjanik ütles Soome väljaandele, et kohtuotsus ei tulnud talle üllatusena, kuid sellegi poolest oli see šokeeriv.

Soome välisministeerium kommenteeris uudisteagentuurile STT, et nad on olnud kontaktis Albayrakiga ja võtnud ühendust ka vastavate Türgi ametivõimudega.

Ayla Albayrak on töötanud Wall Street Journal Instanbuli toimetuses alates 2010. aastast, kajastades nii Süüria põgenikekriisi kui ka Türgi kurdi poliitikat.

Soome välisminister Timo Soini ütles STT-le, et ajakirjanike tööd ja eneseväljendusvabadust puudutavad arengud Türgis on murettekitavad ning Albayrakile määratud karistus on üks nende arengute tagajärgedest.