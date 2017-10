Üleujutused Edela-Soomes tekitavad liiklusseisakuid

Pitkään jatkuneet sateet nostavat jokien ja järvien pintoja Etelä-Suomessa. https://t.co/goSGaSVvwA #Tulvakeskus kehottaa varovaisuuteen. pic.twitter.com/StlBNQpMGI — Ilmatieteen laitos (@meteorologit) October 10, 2017

Esimesed tagajärjed olid käes täna Espoos, kui üleujutatud Turu maantee tõttu tekkis hommikusel tipptunnil laiaulatuslik liiklusseisak, kirjutab Helsingin Sanomat. Soome transpordiameti hinnangul ei pruugi olukord ka homseks paraneda. Iltalehti teatel on vee all jäänud ka Espoo Löfkulla golfiväljak.

Soome keskkonnainstituudi (SKYKE) peahüdroloogi Bertel Vehviläineni sõnul on veetase nii palju tõusnud, et veekogud on hakanud üle ajama, lisades, et sadu peaks aga jätkuma ka sel nädalal.