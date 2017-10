Soome vange varustavad narkokulleritest droonid

Üks viimastest vahejuhtumitest leidis aset selle aasta mais, kui vangivalvurite silme all maandus ühe Soome vangla õuele droon, mille külge oli tamiiliga kinnitatud väike pakk - sisuks telefon, laadija ja suur kogus narkootikumina kasutatava retseptiravimi Subutexi tabletid.

Kuigi droon oli programmeeritud naasma lennu alguspunkti, kilomeetri kaugusele vanglast, ei õnnestunud vanglaametnikel siiski selle saatjat tabada.

Soome vanglateameti eksperdi Tommi Saarineni sõnul on see vaid üks viimase paari aasta jooksul aset leidnud sarnastest intsidentidest. «Ma usun, et ajas selliste smugeldamisjuhtumite arv vaid kasvab. Droonid on kättesaadavad igale huvilisele ning vangla narkoäri on väga tulus.»

«Tänavalt ostes maksab üks Subutexi tablett 12 eurot. Vanglaseinte vahel tuleb selle eest aga välja käia kümme korda rohkem. Seega üks droon on võrreldes võimalikku kasumit silmas pidades väike kaotus,» lisas ekspert.

Isegi pisemad droonid suudavad juba vedada paari kilost lasti, seega on nendega võimalik vanglasse smugeldada ka näiteks kergemaid käsirelvi, kirjutab Yle.

Kuigi droone maha võtta pole liiga keeruline, on nad väiksed ja peaaegu hääletud, seega õhuruumi pidev järgimine eeldaks Saarineni sõnul vanglatelt kõvasti lisaresurssi.

Üks lahendus siiski on. Droonid kasutavad liikumiseks raadiosignaali, mida on võimalik eriseadmetega tuvastada. Kui signaal on kinnipüütud, saab drooni ka maanduma sundida.

«Tehnoloogia on olemas. Aga praegused Soome seadused ei luba seda teha,» märgib Saarinen.

Yle märgib, et mõnedes Soome vanglates seda siiski juba testitakse.