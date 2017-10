Video: Eminem sõimas Trumpi rassistist 94-aastaseks vanaisaks

Detroiti mahajäetud maa-aluses autoparklas filmitud muusikavideos nimetab Eminem Trumpi rassistist 94-aastaseks vanaisaks ja süüdistab teda lugupidamatuses USA kaitseväe vastu.

Eminemi nelja ja poole minutine etteaste lõpeb sõnadega, et ka tema Trumpi toetajatest fännid peavad valima, kas tema või Trump ja kes valida ei suuda, siis kuulutab räpihiid, et temal selliseid inimesi vaja ei ole: «And any fan of mine who’s a supporter of his, I’m drawing in the sand a line, you’re either for or against. And if you can’t decide who you like more and you’re split on who you should stand beside, I’ll do it for you with this: F— you.»

See on juba mitmes kord kui räppar on riigipea osas sõna võtnud.

Viimati jäi Trump Eminemil hambusse selle aasta veebruaris, kus loos «No Favors» kutsus presidenti «bitchiks».

Kindlasti ei ole aga USA kuulsaim valgenahaline räppar ainus artist, kes Trumpi vastaste sõnavõttudega silma paistnud on.