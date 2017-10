Hispaania erakonnad asuvad uurima põhiseaduse muutmise võimalusi

Sotsialistide esimehe Pedro Sáncheze sõnul otsustati peaminister Mariano Rajoyga alustada kuue kuu jooksul kõnelusi põhiseaduse reformimiseks, et muuta Hispaania 17 regiooni, seal hulgas Katalooniat puudutavaid sätteid.

«Kokkulepe, mille ma peaministriga sõlmisin, tähendab, et me avame poliitilise tee, tee põhiseadusereformile,» ütles Sánchez ajakirjanikele ja lisas, et keskendutakse sellele, kuidas Kataloonia jääks Hispaaniasse, mitte kuidas ta lahkuks.

Sánchez ütles, et toetab peaminister Rajoyd selles, et Kataloonia president Carles Puigdemont peab selgelt välja ütlema, kas ta kuulutas eile piirkonna iseseisvaks.

Puigdeont peab tegema puust ja punaseks, millised on tema edasised plaanid, ütles sotsialistide juht.