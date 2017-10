Säutsuvat paavsti jälgib Twitteris 40 miljonit inimest

Paavst Franciscus. Foto: ANDREAS SOLARO/AFP/SCANPIX

Paavst Franciscuse Twitteris tehtud sõnumid avaldatakse üheksas keeles. Paavst on küllaltki lähedale jõudnud USA president Donald Trumpile, kellel on Twitteris 40,3 miljonit jälgijat. Võrdluseks saab tuua veel näiteks Ühendriikide ekspresident Barack Obama, kellel on 95 miljonit jälgijat ja poplaulja Katy Perry, keda jälgib 104 miljonit inimest.

Kokku hakkas @pontifex kontosid viimase aasta jooksul jälgima üheksa miljonit uut kasutajat.

Franciscus on korduvalt teinud noortele suunatud avaldusi nutitelefonidest loobumiseks ja kõnelenud vahetuma suhtluse poolt.

Argentiinlasest paavsti ladinakeelset Twitteri kontot jälgib iidse keele austajate rõõmuks 843 000 inimest. Kõige enam jälgitakse katoliku kiriku pea hispaaniakeelset kontot, millel on 14,6 miljonit jälgijat.

Paavstil on kombeks Twitterisse iga päev postitada üks mõttetera.

Veebikeskkonnas Instagram on Franciscusel umbes viis miljonit jälgijat.

Esimene säutsuv paavst oli Benedictus XVI, kes alustas sotsiaalmeediaplatvormi kasutamist 2012. aastal paar kuud enne ameti mahapanekut.