Välismaa lühiuudised 12.10.2017

USA sõjalennukid lendasid üle Korea

Kaks USA raskepommitajat B-1B Lancer lendasid ööl vastu eilset üle Korea poolsaare, mis oli osa õhuväeõppusest Jaapani ja Lõuna-Koreaga, teatasid USA õhujõud. Vahetult enne ülelendu oli USA president Donald Trump arutanud oma rahvusliku julgeoleku meeskonnaga valikuvõimaluste ringi Põhja-Korea survestamiseks, teatas Valge Maja. AFP/BNS

Türgi kohus mõistis ajakirjaniku vangi

Türgi kohus määras USA majandusväljaande Wall Street Journal Türgi ja Soome topeltkodakondsusega ajakirjanikule Ayla Albayrakile terroripropaganda levitamise eest kahe aasta ja ühe kuu pikkuse vangistuse. New Yorgis viibiv ja kohtuotsuse edasi kaevata lubanud Albayrak sattus Türgi võimude huviorbiiti 2015. aasta artikliga kurdimässuliste ja valitsusvägede konfliktist. Lisaks astus eile Istanbulis kohtu ette mais kinni peetud Türgi juurtega Saksa ajakirjanik Meşale Tolut, keda süüdistatakse terroripropagandas ja keelustatud vasakpoolsesse rühmitusse kuulumises. AP/BNS

13

kinnipeetavat hukkus Mehhikos vanglamässus.

Suri Niklas Herlin

Soome Alma Media suuromanikust juhatuse liige, ajakirjanik Niklas Herlin (pildil) suri üleeile 53 aasta vanuselt. «Niklas Herlinil oli tähtis roll Soome meediasektori arengus, ta oli suur kvaliteetajakirjanduse eestvedaja ja oivaline kolumnist. Avaldame sügavat kaastunnet Niklas Herlini perele ning täname teda Alma Media poolt olulise töö eest, mida ta ettevõtte heaks tegi,» teatas Alma Media juhatuse esimees Harri Suutari. BNS

Belgias tabati kahtlusalune

Belgias peeti kinni veel üks kahtlusalune, keda süüdistatakse seoses mullu märtsis Brüsselis korraldatud enesetapurünnakutega. 39-aastasele Belgia kodanikule Brahim T-le esitati terrorismisüüdistus, kuid prokuratuur ei täpsustanud, kuidas on kahtlusalune seotud Brüsseli lennujaamas ja metroojaamas 32 inimest tapnud ründajatega. AFP/BNS

Madsen otsustas vaikida

Taani leidur ja allveelaevaehitaja Peter Madsen, keda kahtlustatakse Rootsi naisajakirjaniku Kim Walli tapmises ja tükeldamises, on otsustanud uurijatega enam mitte rääkida. Walli 15 noahaavaga peata keha leiti 21. augustil Kopenhaageni lähedalt merest. Uurijad on arvamusel, et praegu eeluurimisvanglas viibiv Madsen tappis Walli 10. ja 11. augusti vahelisel ajal oma allveelaevas. Meest on hakatud kahtlustama ka mitmes vanas analoogses tapmisjuhtumis, kuid nende uurimine on algusjärgus. AP/BNS

Eurogrupi juht lahkub poliitikast

Hollandi rahandusminister ja euroala rahandusministreid koondava eurogrupi juht Jeroen Dijsselbloem teatas eile, et lahkub oktoobris Hollandi poliitikast ja jaanuaris eurogrupi juhi kohalt. AP/BNS

Sinine Tulevik täitis eesmärgi

Soome erakonnast Põlissoomlased pärast juunikuiseid juhivalimisi lahku löönud parlamendifraktsioon Sinine Tulevik sai kokku uue erakonna loomiseks vajalikud 5000 toetajat. STT/BNS