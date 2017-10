Hispaania peaminister: ei mingit Kataloonia kriisi vahendajat

«Demokraatlike seaduste ning allumatuse, seadusevastasuse vahel ei ole mingi vahendamine võimalik,» ütles peaminister parlamendis päev pärast seda, kui Kataloonia liidrid kurjutasid alla iseseisvusdeklaratsioonile, kuid jätsid selle jõustamata, et teha võimalikuks kõnelused Madridi võimudega.

Rajoy sõnul on Kataloonia presidendi Carles Puigdemont'i iseseisvusplaan «muinasjutt».

«See ei ole rahumeelne, see ei ole vaba, Euroopa seda ei tunnusta ja nüüd teavad kõik, et see läheb kulukaks,» ütles peaminister viitega mitme suurfirma viimaste päevade otsusele viia oma peakorter Katalooniast välja.

Puigdemont on teinud pärast seadusevastaseks kuulutatud 1. oktoobri iseseisvusreferendumit korduvalt ettepaneku kaasata vahendajad konflikti lahendamisse.

«Ehk aitaks see meil omavahel rääkida, kui kaks Hispaania valitsuse esindajat ja kaks Kataloonia valitsuse esindajat lepiksid lihtsalt kokku ühes asjas, näiteks vahendaja nimetamises,» ütles ta kolmapäeval CNN-ile.