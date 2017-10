ÜRO rahuvalvajate vastu esitati uus seksuaalvägivalla süüdistus

ÜRO eestkõneleja Stephane Dujarrici sõnul toimetati 30. septembril Bambari linnas haiglasse teismeline tüdruk, keda oli süüdistuse kohaselt vägistatud.

ÜRO andmetel on tüdruk 16-aastane. Tüdrukuga vestelnud inimõigusorganisatsiooni Amnesty International esindajate info kohaselt on ohver 19-aastane.

Tegemist on järjekordse juhtumiga terves seerias rahuvalvajate vastu esitatud seksuaalvägivalla süüdistustes.

ÜRO rahuvalvemissioonil Kesk-Aafrika Vabariigis teeninud Kongo Vabariigi rohkem kui 600 sõjaväelast saadeti suvel koju seoses süüdistustega seksuaalses väärkohtlemises ja teistes rikkumistes.

Inimõigusorganisatsioon Human Rights Watch (HRW) teatas möödunud nädalal, et Kesk-Aafrika Vabariigi relvarühmitused kasutavad komandöride eestvõttel naiste ja tüdrukute terroriseerimiseks vägistamist ja seksiorjust. HRW värskes raportis dokumenteeriti 305 vägistamise ja seksiorjuse juhtumit, mille ohvriteks on 296 naist ja tüdrukut. Organisatsiooni hinnangul on see vaid murdosa tegelikust seksuaalvägivallast.