Mihhail Korb: nii Kataloonia kui ka Krimmi referendum olid okei

Mihhail Korb rääkis, et tuli saatesse mõttega, et ei tee enne suud lahti, kui kõlab sõna «Narva». «Mulle tundub, et Narvaga on kõik korras, sest need paralleelid (Katalooniaga – toim.) ei ole õiged ja asjakohased,» ütles saatekülaline debatisaates «Suud puhtaks».

Korbi sõnul avaldasid inimesed nii Krimmis kui ka Kataloonias oma arvamust. «Täpselt samamoodi – seal (Krimmis) tulid inimesed, ütlesid oma arvamuse,» arvas ta.

Saatejuht Urmas Vaino küsimusele, kas Krimmi referendum oli «okei», vastas Korb jaatavalt. «Samamoodi nagu Kataloonia referendum on okei. Inimesed tulid ja avaldasid arvamust. Inimestel on õigus arvamust avaldada,» ütles Korb.

Korbi järel võttis sõna võtnud Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson rõhutas, et Krimmi referendum toimus okupatsioonitingimustes. «Ma saan, Mihhail, aru, et praegu enne kohalikke valimisi ei saa sa teisiti ilmselt väita, aga see on küll olukorra täiesti pea peale keeramine. Võrrelda Krimmi referendumit sellega, mis toimus Kataloonias – ma arvan, et isegi Katalaanid ütlevad, et see nii ei ole,» sõnas Mihkelson.

Kataloonia president Carles Puigdemont esines teisipäeva õhtul provintsi parlamendi ees sõnavõtuga, milles iseseisvust siiski veel välja ei kuulutanud. Ta teatas, et Kataloonial on õigus end iseseisvaks kuulutada, kuid enne siiski püütakse keskvalitsusega kõnelusi pidada.

Kataloonia valitsuse teatel toetas eelmisel pühapäeval toimunud ebaseaduslikul iseseisvusreferendumil Hispaaniast lahkulöömist 90 protsenti hääletanud inimestest.

Hispaania peaminister Mariano Rajoy ähvardas kolmapäeval telepöördumises peatada Kataloonia autonoomia ja rõhutas, et Hispaanial on võimalus rakendada põhiseaduse artiklit 155, mis lubab keskvalitsusel haarata osaline või täielik kontrolli mõne oma 17 regiooni üle, kui need ei täida seaduses sätestatud kohustusi.