Keenias sai hoonevaringus surma seitse inimest

Kõrge valitsusametniku Julius Tinega sõnul õnnestus hoonest päästa 24 inimest.

"Praegu oleme leidnud seitse laipa, mis on toimetatud surnukuuri. Otsingud jätkuvad. Me usume, et seal on veel mitmeid inimesi elus," täpsustas politsei eestkõneleja.

Mõnedel andmetel võis rusude alla jääda kuni 30 inimest.

"Päästjad jätkavad, kuni oleme kõik kätte saanud. Minu kaastundeavaldused peredele, kes kaotasid oma kallid," ütles Kisii linnapea James Ongwae.

Kisii linnas varises eelmise aasta novembrikuus kokku kümnekorruseline hoone ja surma sai kuus inimest.