Walli tapmises kahtlustatav leiutaja keeldub politsei küsimustele vastamast

Möödunud laupäeval leiti Køge lahest rootsi ajakirjaniku Kim Walli pea, jalad ja riided.

Nüüd on Madsen oma advokaadi kaudu teatanud, et ei soovi enam uurijatega suhelda.

«Me oleme tema kaitseadvokaadi kaudu kuulnud, et ta ei soovi praegu midagi öelda,» sõnas uurimist juhtiv Jens Møller Jensen uudisteagentuurile Ritzau.

Jens Møller Jensen. /Johan Nilsson/TT/Scanpix.

Laupäeval leidsid tuukrid kotid 30-aastaselt kadunud Walli riiete, pea ning jalgadega. Kopenhaageni lähistel leitud pakkides oli ka nuga.

Madsen eitab ajakirjaniku tapmist ja tema keha moonutamist.

UC3 Nautilus allveelaeva omanikust teadlane väitis algselt, et Wall suri õnnetuse tagajärjel, kus talle kukkus allveelaevas kirves pähe.

Pärast nädalaid kestnud otsinguid leitud Walli koljult mõrasid ei avastatud, teatasid uurijad nädalavahetusel.

«Me jätkame rahulikult uurimisega ja mingil hetkel on meie jaoks loomulik, et me seame kahtlusaluse leidudega silmitsi,» ütles Jensen.

Kim Wall./ TT/REUTERS/Scanpix.

Vabakutselise ajakirjanikuna töötanud Wall jäi kaduma 10. augustil pärast seda, kui oli Madseniga tema isevalmistatud allveelaevaga sõitma läinud.

Madsen toodi pärast allveelaeva põhja vajumist 11. augustil päästemeeskonna poolt tagasi kaldale ning on mõrvas kahtlustatuna viibinud sellest ajast vahi all.