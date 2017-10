Video: Putin sai sünnipäevaks voodikatte, kutsika ja staaridega jalgpallimatši

Endine Itaalia peaminister kinkis Puitinile sünnipäevaks voodikatte, millel on kujutatud pilt kahest mehest kätlemas. Meeste taustal on näha Vene ja Itaalia vaatamisväärsusi nagu näiteks Rooma kolosseum.

Silvio Berlusconi gave Vladimir Putin a duvet bearing a lifesize image of both of them for his 65th birthday https://t.co/aumlgkiViL pic.twitter.com/nww56epMnM