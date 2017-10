Põhja-Korea: Trump on sõja käima lükanud

Põhja-Korea välisminister Ri Yong-ho ütles Vene uudisteagentuurile TASS, et Trumpi kõne möödunud kuul peetud ÜRO Peaassamblee istungil oli viimane piisk.

«Oma suurustava ja hullumeelse avaldusega ÜRO saalis süütas Trump – võib öelda – sõja sütiku meie vastu,» teatas Ri. «Me peame tegema asjad selgeks tulemöllu mitte sõnadega.»

Donald Trump ÜRO Peaassamblee suures saalis. /Xinhua/Sipa USA/Scanpix.

Oma kõnes ähvardas Trump Põhja-Korea täielikult hävitada ja nimetas riigi liidrit Kim Jong-uni Väikeseks Rakettmeheks.

Ri, kes nimetas Trumpi vaimselt hälbinuks, sõnas TASSile, et Põhja-Korea on võidukursil ja etendab väärikat vastast USA-le.

«Ühendriigid peaksid käituma mõistlikult ja lõpetama meie torkimise, kui nad ei sooivi ennast terve maailma ees häbistada,» jätkas Ri, lisades, et riigi relvajõud ei jäta agressorina käituvat USA-d karistamata.

Kohtumisel Kanada peaministri Justin Trudeauga sõnas Trump, et kuulab oma nõunikke, kuid Põhja-Korea asjus on ta võtnud karmima suhtumise.

Donald Trump ja Justin Trudeau. /JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix.

«Ma arvan, et mul on Põhja-Korea suhtes teistsugune suhtumine, kui teistel inimestel võib olla. Ja ma kuulan kõiki, kuid lõpuks on minu suhtumine, mis loeb,» teatas Trump. «Nii need asjad käivad. Nii see süsteem töötab.»

TASSi küsimusele võimaliku dialoogi kohta USA-ga vastas Ri, et see ei ole enam võimalik.

«Praegune olukord, kui USA on võtnud kasutusele suurima surve ja sanktsioonid ning teeb pööraseid sõjalisi ähvardusi, ei ole üldse keskkond, kus läbi rääkida,» lisas Ri.