Pentagonil ei ole kavas tuumaarsenali suurendada

«Raskusi on praegusegi töökorras hoidmisega, sest see on mitukümmend aastat vana ja osaliselt iganenud,» seisis Pentagoni avalduses.

Tuumaarsenal ei ole kaugeltki nii heas korras, nagu president Donald Trump seda näha tahaks. Sestap on valitsusel kavas kulutada eelolevatel kümnenditel miljardeid dollareid tuumarelvade moderniseerimisele ja osalisele väljavahetamisele ning juhtimis- ja kontrollsüsteemide täiustamisele.

Töötajad uurivad B53 tuumapommi Texases Amarillos asuvas tuumalaos. /HO/REUTERS/SCANPIX.

Trump eitab nüüd soovi tuumarelvavarusid kümnekordistada ja kinnitab, et tema arvates on Ühendriikide tuumaarsenal piisav.

Kolme julgeolekunõuniku sõnul andis president juulis peetud kohtumisel mõista, et soovib riigi tuumavõimekuse märkimisväärset suurendamist.

Trumpile näidati graafikut, mis kujutas USA tuumaarsenali vähenemist 1960. aastatest alates ning president sõnas, et soovib taastada toonast arvu – 32 000 tuumalõhkepead.