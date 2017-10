Parthenoni marmor jääb ka Brexiti järel Ühendkuningriiki

Ungarlasest volinik märkis, et rahvusaarete repatrieerimise kord kehtib Euroopa Liidus alates 1993. aastast. Parthenoni kujud viidi Kreekast Ühendkuningriiki aga enam kui kaks sajandit tagasi.

«Ühtki neist direktiividest ei saa selle juhtumi puhul rakendada, kuna Parthenoni kujud viidi minema 19. sajandi esimesel poolel,» ütles Navracsics eile uudisteagentuuri AFP vahendusel vastuseks Kreeka Euroopa Parlamendi saadiku Stelios Kouloglou järelepärimisele.

5. sajandist enne Kristust pärit joonia stiilis tarkusejumalanna Athenale pühendatud Parthenoni templi iidsed marmorkujud ja friisid lasi eemaldada Briti Konstantinoopoli saadikuna töötanud lord Elgin, kes viis need Inglismaale ja müüs 1816. aastal Londoni Briti Muuseumile.

Templit enam kui 2000 aastat kaunistanud purunenud skulptuuride osad ei sattunud üksnes lord Elgini kodumaale, vaid ka teistesse Euroopa riikidesse. Põhiosa Athena Parthenoni templi marmorskulptuuridest ehk nn Elgini marmorist on aga tänini hoiul Londonis.

Vaidlus marmori omandiõiguse üle on teravdanud Kreeka ja Ühendkuningriigi suhteid aastakümneid. Brittide seisukoht on, et Elgin tõi iidse marmori Inglismaale seaduslikult ning selle eksponeerimisega Briti Muuseumis algas kreeka kunsti tutvustamise uus ajajärk.

Kreeka ja mitme teise maa kunstiajaloolased aga leiavad, et lord Elgin röövis kunstväärtused ning brittidel oleks aeg Parthenoni marmor Kreekale tagastada. Seni pole pooled aga kokkuleppele jõudnud, kuigi Ühendkuningriigis korraldatud avaliku arvamuse uuringud näitavad, et enamik brittidest pooldab nende tagastamist Kreekale.