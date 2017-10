Tillersoniga võistelda soovinud Trump sattus naerualuseks

Trumpi väljaütlemisega pidid taas tegelema Valge Maja avalike suhetega tegelevad töötajad. Pressisekretär Sarah Huckabee-Sanders teatas veel samal päeval, et tegu oli kõigest naljaga: «President ei vihjanud kuidagi sellele, nagu ei oleks riigisekretär ülimalt intelligentne. Ta tegi nalja, ei midagi rohkemat.»

Loomulikult läks presidendi järjekordne lapsik väljaütlemine rahva seas lendu ja nüüdseks on isegi kõrge IQga inimesi koondav mittetulundusühing Mensa pakkunud, et nemad oleksid valmis Trumpi ja Tillersoni vahelist võistlust korraldama.

Trumpi kommentaar jäi hambusse ka meelelahutusportaalidele, kus on kokku pandud riigipead pilavad testid, kus inimesed saavad algkooli tasemel küsimustele vastates nii-öelda tõestada, et nad on presidendist intelligentsemad.

Terava huumoriga kostitasid intervjuu avaldamise õhtul Trumpi ka telekanali CBS saate «The Late Show with Stephen Colbert» juhid Stephen Colbert ja Jimmy Kimmel.

Kuna Trump väitis, et IQ-testil kõrgema tulemuse saavutaja oleks ette teada, heitis selle üle nalja ka Colbert: «Mina tean ka tulemusi. Tulemused on siin! Tillersoni skoor oli 120. See on üle keskmise, mitte geniaalne, aga siiski päris hea. Ja siin on Donald Trumpi tulemus. See on suur veoauto, millele on kirjutatud MAGA (Trumpi kampaanialoosung «Make America Great Again!» – toim).»

Kimmel jätkas: «Praegu pole ma kindel, kas Donald Trump suudaks pannkoogirestorani Denny’s lastemenüü tagaküljel oleva labürindi lahendada.»

Koomik ei halastanud presidendile ja lausus veel: «Ma maksaksin 100 dollarit, et Rex Tillersoni ja Donald Trumpi IQ-testi võistlust näha. Võin garanteerida, et järgmisel päeval oleks Kellyanne Conway (Valge Maja nõunik – toim) televiisoris ja selgitaks, et IQ-testid on nagu golf. Mida väiksem number, seda parem skoor.»

Kui muidu on Trump ja Tillerson vähemalt avalikult näidanud head läbisaamist, siis omavahel on meestel väidetavalt olnud erimeelsusi, mille viimane ja suurim näide on Põhja-Korea küsimus.

Septembris väitis Tillerson, et USA suhtleb Põhja-Koreaga ja konflikti üritatakse rahumeelselt lahendada.

Trump omakorda vastas välisministri avaldusele päev hiljem Twitteris praeguseks kuulsaks saanud säutsuga, mis õõnestas Tillersoni jalgealust: «Ütlesin Rex Tillersonile, meie suurepärasele riigisekretärile, et ta raiskab oma aega, kui soovib läbi rääkida Väikese Raketimehega (Trumpi poolt Põhja-Korea liidrile Kim Jong-unile pandud hüüdnimi – toim). Säästa oma energiat, me teeme seda, mida peab tegema.»