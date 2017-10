USA lahkub UNESCOst

USA hinnangul on UNESCO võtnud Iisraeli-vastase hoiaku. Varem on suurriik korduvalt kritiseerinud väidetavaid Iisraeli-vastaseid resolutsioone, samuti usuvad Ühendriigid, et UNESCO vajab põhjalikku reformi.

AP andmetel on USA ametnikud eriti ärritunud sellest, et UNESCO keeldub tunnistamast Iisraeli sidemeid pühapaikadega ja näeb Iisraeli riiki okupandina.

2011. aastal peatas USA UNESCO rahastamise, sest organisatsiooni liikmeks sai Palestiina, aga sellest hoolimata jättis USA välisministeerium alles büroo UNESCO Pariisis asuvas peakontoris.

Eile kinnitasid USA ametnikud otsust UNESCOst lahkuda, mille peale avaldas sügavat kahetsust organisatsiooni bulgaarlasest juht Irina Bokova, kes nimetas seda kaotuseks multilateraalsusele.

«Ma soovin väljendada siirast kahetsust USA otsuse pärast lahkuda UNESCOst,» lausus Bokova. USA välisministeeriumi kõneisiku Heather Nauerti sõnul alustab riik vaatlusmissiooni, et sel teel asendada organisatsiooni kuulumine.

Ametlik lahkumine saab teoks järgmise aasta 31. detsembril. USA astus UNESCOst välja ka 1980ndatel, aga liitus uuesti 2003. aastal.