Välismaa lühiuudised 13.10.2017

Hamas ja Fatah jõudsid kokkuleppele

Palestiina äärmusrühmitus Hamas ja Palestiina presidendi Mahmoud Abbasi erakond Fatah jõudsid Egiptuse vahendusel kokkuleppele Gaza sektori kontrollimise tingimustes. Hamas tõrjus Fatah' Gazast välja kümne aasta eest, mis tõi endaga kaasa palestiinlaste lõhestumise. Kokkuleppe järgi võtab Palestiina omavalitsus Gaza sektori üle kontrolli 1. detsembriks. Iisrael ei tunnusta lepet, kui sellega ei kaasne Hamasi desarmeerimine. AP/AFP/BNS

Iraagi Kurdistanis kasvavad pinged

Kurdi pešmergavõitlejad tõkestasid eile Iraagi suuruselt teise linna Mosulisse viivad maanteed, teatas kurdide kõrge sõjaväeametnik, kes nimetas seda ettevaatusabinõuks. Kurdide liidrid väljendasid varem kartust, et Iraagi valitsusväed valmistuvad pealetungiks autonoomsele piirkonnale. Iraagi kurdide ja keskvõimu suhted on teravnenud pärast septembrikuist kurdi iseseisvusreferendumit, kus toetati Iraagist lahkulöömist. Iraagi keskvalitsus hääletuse tulemust ei tunnusta. AFP/BNS

44

inimohvrini kasvas orkaan Maria ohvrite arv Puerto Ricos.

Moskva lubas vastumeetmeid

Vene kaitseministeerium süüdistas eile USAd 1997. aasta NATO-Vene alusleppe rikkumises, viidates USA sõdurite saatmisele Poola. Kaitseministeeriumi pressiesindaja Igor Konašenkovi (pildil) sõnul saadeti rühm Ühendriikide sõdureid septembris Vene-Valgevene ühisõppuse Zapad ajal Poola teist rühma välja vahetama, kuid viimane ei lahkunudki. Samuti süüdistas Konašenkov Ida-Euroopa riike hüsteerias ja russofoobias. NATO esindaja lükkas süüdistuse tagasi, öeldes, et 4000 NATO sõdurit, kes toodi Ida-Euroopasse pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt, ja ka USA täiendavad kahepoolsed kokkulepped vägede paigutamiseks alliansi idatiivale ei vasta NATO-Vene alusleppes mainitud oluliste lahingüksuste määratlusele. Venemaa lubas rakendada vastumeetmeid, viidates täiendavate üksuste viimisele lääne suunale. AFP/Interfax/BNS

Pantvangidest pere vabastati

Afganistanis islamiliikumise Taliban võitlejate kätte pantvangi langenud USA-Kanada perekond vabastati Pakistanis Afganistani piiri äärses Kurrami hõimupiirkonnas korraldatud operatsiooni tulemusena, teatas Pakistani armee eile. Vabastatute seas on kanadalane, tema USA kodanikust naine ja nende kolm last. Taliban röövis Afganistanis matkanud Joshua Boyle'i ja Caitlan Colemani 2012. aastal. Vangistuse ajal sündis neile kolm last. AFP/BNS

Prantsusmaa jätkab piirikontrolli

Prantsusmaa pikendab püsiva terroriohu tõttu piirikontrolli järgmise aasta 30. aprillini. Prantsusmaa kehtestas piirikontrolli oma Schengeni tsooni kuuluvate naabritega pärast 2015. aasta novembris Pariisis aset leidnud terrorirünnakuid. AFP/BNS

Egiptus pikendab eriolukorda

Egiptuse president Abdel Fattah al-Sisi pikendas riigis kehtivat eriolukorda kolme kuu võrra. Otsuse peab heaks kiitma ka parlament. Riigis kehtestati eriolukord suvel pärast üle saja inimelu nõudnud ISISe rünnakuid koptikristlaste ja kirikute vastu. AP/BNS