California maastikupõlengud on nõudnud vähemalt 31 inimelu

FOTO: Jae C. Hong/AP

Sonoma maakonnašerif Robert Giordano ütles, et kinnitust on leidnud veel kahe inimese hukkumine kahjutules.

Ajalehe Washington Post andmetel on mitmed inimesed endiselt kadunud.

Tugeva tuule ja kuivusega kiiresti edasi levivate põlengute tõttu on kodust lahkunud kümneid tuhandeid inimesi ning hävinud vähemalt 2000 hoonet. Võimud on kaheksas maakonnas välja kuulutanud eriolukorra, suurt kahju on enam kui 50 000 hektarile laienenud põlengud tekitanud ka California veinitööstusele.

USA president Donald Trump lubas teisipäeval, et föderaalvalitsus ei jäta Californiat osariigis lõõmavate põlengutega üksi.

USA esindajatekoda kiitis neljapäeval suure häälteenamusega heaks 36,5 miljardi USA dollari eraldamise orkaanis kannatanud piirkondadele nagu Puerto Rico ja maastikupõlengutest laastatud Californiale. Abimeetmed kiideti heaks 353 poolt- ja 69 vastuhäälega. Raha eraldamise peab nüüd heaks kiitma veel senat, mis võib abipaketi hääletusele panna juba järgmisel nädalal.