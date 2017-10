Gabriel: Iraani leppest loobumine võib tuua uue sõja Lähis-Idas

«On tähtis, et Euroopa oleks selles küsimuses ühtne,» sõnas Gabriel. «Me peame ameeriklastele selgeks tegema, et nende käitumine Iraani küsimuses paigutab eurooplasi koos Venemaa ja Hiinaga USA-le vastanduma.»

Hoolimata rahvusvahelite liidrite ja isegi Valge Maja ametnike survest usutakse, et Trump teeb teatavaks otsuse 2015. aastal sõlmitud tuumarelvastuse arendamise piiramise leppest loobuda.

ÜRO tuumajärelvalve agentuur on kinnitanud, et Iraan peab leppest kinni, kuid Trump on öelnud, et Teheran ei käitu vastavalt leppe vaimule.

«Suur draama on see, et Iraani lepe võib muutuda vahendiks Ameerika sisepoliitikas,» jätkas Gabriel. Washington tahab, et Iraan lõpetaks leppega Süürias, Iraagis ja Jeemenis USA huvidele kahjuliku tegevuse, kuid Gabrieli sõnul ei saa neid küsimusi tuumaleppega segamini ajada.

«Iraani leppest loobumine muudaks Lähis-Ida tuliseks kriisipiirkonnaks,» märkis Saksa välisminister, lisades, et kui Iraan jätkab tuumaprogrammiga, võib see tuua kaasa uue sõja ohu, kaasates potentsiaalselt ka Iisraeli.

«See oleks hukatuslik märk tuumarelvade vähendamisele,» lisas Gabriel. «Mõned riigid võivad näha Iraani leppe luhtumist signaalina end nii kiiresti kui võimalik tuumarelvaga varustada.»