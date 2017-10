Seadusega pahuksis olev Petry tahab luua uue erakonna

Kui erakonnast lahkuda otsustas Petry seetõttu, et ei kavatsenud koos AfD äärmuslike liikmetega parlamenti minna ega olnud erakonna tuleviku suhtes kuigi positiivselt meelestatud, on seekordne pahameel tingitud hoopis teisest põhjusest.

Nimelt on Saksamaa meedia teatanud, et nende andmetel on Petry otsustanud luua uue erakonna, mille nimeks saab Sinine Partei (Die Blaue Partei). Ametnike sõnul asutati erakond 17. septembril ehk täpselt üks nädal enne parlamendivalimisi Saksamaal.

Samas ei ole kõik uue erakonnaga seonduv kuigi läbipaistev. Sinine Partei on küll registreeritud, aga ametlikes dokumentides Petry ei figureeri, ehkki uue liikumise nimel on sõna võtnud küll.

Kui vahetult pärast üldvalimisi ei tunnistanud Petry uue erakonna asutamist, siis nüüd saadavad Petryga seotud isikud juba laiali e-kirju, mida kaunistab loosung «Vabad ja konservatiivsed», mille poliitik võttis kasutusele pärast AfDst lahkulöömist.

Petry ise on öelnud, et luuakse kodanikefoorum nimega Sinine Revolutsioon, kus on võimalik osaleda erakonna liikmena, aga ka ilma liikmesuseta, ja uue erakonna loomise eesmärk on anda võimalus hääletada konservatiivse maailmavaate poolt.

Petry selgitas: «Umbes üks kolmest sakslasest tahtis hääletada mõistliku konservatiivse poliitilise plaani poolt. Paljud neist hääletasid 24. septembril Vaba Demokraatliku Partei (FDP), AfD või isegi (Angela) Merkeli poolt. Nende kodanikega tahame arutada tulevaste aastate ülesandeid, lahendusi, nende sidumist ja eelseisvate valimiste ettevalmistamist.»

Paistab, et AfD liikmetest koosnevad perekonnad on hakanud omasoodu tegutsema. Saksamaa avalik-õiguslik ringhääling MDR ja väljaanne Bild on väitnud, et erakonna registreeris Petry varasem nõunik ja advokaat Michael Muster, kelle abikaasa Kirsten valiti Saksimaalt Saksa parlamenti, aga kes samuti hiljuti AfD-le selja pööras.

Seotud on ka teine niinimetatud AfD perekond ehk Petry ja tema endisest AfD liikmest abikaasa Marcus Pretzell. Pretzell registreeris meiliaadressid nimega dieblauen.de (sinised.de). Samas on Petry Deutsche Welle andmetel väitnud, et erakond seda nime kandma ei hakka.

Petry isiklikult Sinise Partei juhtkonda ei kuulu. Esimehena on kirjas Petry nõunik Muster, aseesimehed on Thomas Strobel ja Hubertus von Below. Muster andis läinud nädala neljapäeval ka teada, et erakond on tõepoolest asutatud.

Väljaandele Welt am Sonntag oktoobri alguses antud intervjuus kinnitas Petry, et soovib luua uue erakonna ja et üheks eesmärgiks saab kandideerimine 2019. aasta Saksimaa kohalikel valimistel.

Petry soovib alles jätta oma võidetud koha Saksa Bundestagis ja on öelnud, et tema hinnangul ei muutu erakonna ridades võidetud mandaat erakonna omandiks. «Vaba mandaat tähendab lojaalsust valijatele,» vahendas Frankfurter Allgemeine Petry sõnu.

Kui AfD on tuntud oma Venemaa-sõbraliku poliitika poolest, siis Petry näeb suhteid Venemaaga just ühe võimalusena oma endisest erakonnast erineda.

«Tänu oma kogemustele Ida-Saksamaa diktaatorliku režiimiga Venemaa domineerimise all ei soovi ma mingil juhul vahetada stabiilset partnerlust USAga selle vastu, et Venemaa juhiks Saksamaad,» ütles Petry Welt am Sonntagi intervjuus.