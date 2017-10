Kreml hoiatab USAd Iraani tuumaleppe hülgamise eest

«See raskendaks Iraani tuumaprogrammiga seotud olukorda,» ütles president Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov. «Niisugused sammud kahjustaksid ühemõtteliselt ettearvatavuse, julgeoleku ja stabiilsuse õhkkonda ning tuumarelva leviku tõkestamist kogu maailmas.»

Ennist ütles Valge Maja pressiesindaja Sarah Huckabee Sanders, et USA president Donald Trump avalikustab täna oma strateegia Iraani tuumaküsimuse lahendamiseks.

Varem arvati, et eeldatavasti teatab Trump Iraani tuumakokkuleppest lahkumisest, kuid nüüd on spekuleeritud, et USA riigipea soovib lepet muuta.

Saksa saadik Iraanis Michael Klor-Berchtold teatas täna, et Saksamaa jääb Iraani tuumakokkuleppele ustavaks.

«Ei ole meie huvides seda lepet ohtu seada. Saksamaa peab seda lepet suureks saavutuseks. See saavutus puudutab meid kõiki. Mõistame üht: lepe töötab!» lausus saadik.

Iraani parlamendi spiiker Ali Larijani teatas täna, et Iraan kavatseb järgida 2015. aastal sõlmitud tuumaleppe tingimusi, kuni seda teevad ka leppe teised osapooled.

Kui Washington jõuab järeldusele, et Iraani tuumalepe on vastuolus USA huvidega, läheb selle tuleviku otsustamine arutamisele Kongressi, mis peab 60 päevaga otsustama, kas taastada Iraani-vastased sanktsioonid, mis leppe sõlmimisel tühistati.

Iraani tuumaleppe sõlmisid 2015. aasta juulis kuus riiki – USA, Venemaa, Hiina, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa.