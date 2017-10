USA linnas pannakse koolikiusajate vanemad trellide taha

3. oktoobril võeti sealses linnanõukogus ükshäälselt vastu seadusemuudatus, mille kohaselt peavad vanemad, kelle alaelalised lapsed on kedagi ahistanud ja kiusanud või jäänud vahele joomisega, ise selle eest karistust kandma.

Muudatus sai alguse 8. mail toimunud vahejuhtumist, kus William Cargo 13-aastane poeg sai temast kaks aastat vanema poisi käest sinise silma, aga politseisse pöördudes, selgus, et jõustruktuuridel jäävad antud küsimuses käed lühikeseks.

Tavapraktikas sõidutab politsei siiski halvasti käitunud lapsed koju või palub vanematel neile järgi tulla. Linna politseiametniku Thomas Kranzi sõnul pole nende eesmärk saata siiski trellide taha neid vanemaid, kes politseiga koostööd teevad. «See on mõeldud lapsevanemate jaoks, kes ei suuda oma lapsi ree peal hoida ja nende jaoks, kes ütlevad, et minu probleem see ei ole,» märkis Kranz.

2015. aastal võeti sarnane seadus vastu ka käputäies linnades Wisconsini osariigis. Ploveri politseijuhi Dan Aulti sõnul on nad sellest ajast alates pidanud väljastama vaid kolm või neli hoiatust ja ei ühtegi trahvi, sest juba seaduse olemasolu on vanematele piisavalt distsiplineerivalt mõjunud.