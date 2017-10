Stoltenberg: NATO on mures Iraani tuumaprogrammi pärast

USA president Donald Trump on lubanud muuta kehtetuks 2015. aasta tuumaleppe, mille alusel nõustus Iraan piirama oma tuumaprogrammi rahvusvaheliste sanktsioonide leevendamise eest.

Stoltenbergi sõnul on oluline, et leppest kinni peetakse, kuid ei kommenteerinud, kas lepe oma eesmärke täidab.

«See pole NATO koht hinnata (leppest) kinnipidamist, selle üle saavad otsustada riigid, kes on selle osapooled ja IAEA (Rahvusvaheline Aatomienergia Agentuur),» ütles ta usutluses.

Samas rõhutas Stoltenberg, et NATO on mures küsimuste pärast, mida lepe ei hõlma, iseäranis Iraani raketiprogrammi pärast.

«Tuumalepe katab tuumarelvade väljaarendamist, kuid ei kata raketiprogramme ja me oleme mures Iraani raketivõimekuse jätkuva edendamise pärast,» sõnas ta.

ÜRO inspektorite väitel on Teheran pidanud kinni leppes sätestatud tingimustest, kuid USA presidendi hinnangul on dokumendi näol tegemist halvima leppega ja et Teheran ei pea kinni selle vaimust. EL ja teised USA liitlased on asunud leppe kaitsele.

Eelmisel kuul katsetas Iraan USA vastuseisust hoolimata uut keskmaaraketti, mille lennuraadiuseks on 2000 kilomeetrit.

Lõpliku otsuse USA tuumaleppest väljaastumise kohta peab langetama Ühendriikide kongress.