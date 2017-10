Nobeli rahupreemia pälvinud organisatsioon taunis Trumpi otsust

Oma avalduses ütleb Rahvusvaheline Kampaania Tuumarelvade Kaotamiseks muu hulgas, et Trumpi otsus raskendab edaspidi tuumaohu vähendamisele suunatud lepete saavutamist ja lisab tuumarelvade kasutamise riski kogu maailmas.

Trump teatas reedel, et ei kinnita lepet, kuid siiski ei taganenud veel sellest. Ta ähvardas küll, et võib presidendina "igal ajal" leppe tühistada, kuid jättis kongressile otsustada, kas kehtestada Teheranile uued sanktsioonid, mis võivad lepingu lammutada.

Nüüd on kongressil aega 60 päeva, et otsustada sanktsioonide taasrakendamise üle.

Teheran on hoiatanud, et seesugune samm tähendaks leppe lõppu.

USA välisministri Rex Tillersoni sõnul ei kutsu administratsioon üles uusi sanktsioone kehtestama.

"Mõistagi, kui nad seda teevad, seab see JCPOA lepingu kahtluse alla," ütles Tillerson.

Kongress võib ka mitte midagi ette võtta ja jätta leppe kehtima endisel kujul.

Iraani tuumaleppe ehk JCPOA (Ühine Kõikehõlmav Tegevuskava) allkirjastasid Iraan ja kuus suurriiki - Suurbritannia, Hiina, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa ja USA, neist viimane Trumpi eelkäija Barack Obama administratsiooni ajal.

See näeb ette Iraani tuumaprogrammi kärpimist vastutasuks sanktsioonide leevendamisele.

JCPOA sõlmimisega samaaegselt võttis USA kongress vastu Iraani tuumaleppe järelevalve seaduse (INARA). Selles sisaldub muu hulgas nõudmine, et president peab kinnitama iga 90 päeva tagant, et lepe on endiselt USA huvides. Ühtlasi jätab see võimaluse sanktsioonid lihthäälteenamusega taaskehtestada.