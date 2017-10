Las Vegase tulistamise järel on endiselt haiglas 45 inimest

Veresaunas hukkus 58 inimest ja ilmselt enesetapu teinud tulistaja Stephen Paddock ise. Haavata sai viimastel andmetel 546 inimest.

Lombardo täpsustas ka, et politsei viimaste hinnangute kohaselt tulistas Paddock hotelli turvameest samal ajal, kui ta alustas kontserdipubliku tulistamist. Varasema versiooni kohaselt olevat see juhtunud kuus minutit enne tapatalguid.

Paddocki motiivis ei ole endiselt selgust. USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) juurdlust juhtiva Aaron Rouse'i sõnul tegeleb juhtumiga endiselt sadu FBI kaastöötajaid. Äärmusrühmitus Islamiriik on nimetanud Paddockit nende võitlejaks, kuid uurijad ei ole seda kinnitavaid tõendeid leidnud.

Paddock tulistas kantrimuusikafestivali publikut hotelli 32. korrusel paiknevast toast 9-11 minutit. Politsei eriüksuste saabudes oli ta tõenäoliselt ka endalt elu võtnud.

Tema hotellitoast leiti kümneid tulirelvi ja käsitsi kirjutatud arvutusi, kuhu peaks sihtima ja kuidas parandada tulistamise täpsust, et hukkunuid oleks võimalikult palju

Paddock oli hasartmänguhuviline pensionär, kes elas Las Vegasest põhja pool asuvas Mesquite väikelinnas.

Meediakanal ABC News teatas paari päeva eest, et võimuesindajad usuvad üha rohkem, et ta kannatas mingit laadi tõsiste vaimuhäirete all, mida polnud diagnoositud.

Mõrvari varanduseks on hinnatud rohkem kui kaks miljonit dollarit. New York Timesi andmetel käis varem raamatupidajana töötanud mees viimati tööl umbes 30 aastat tagasi ja elas muretut elu.

Vend Ericu kinnitusel puudusid mõrvaril igasugused poliitilised- või ususidemed ja veendumused. Samuti polnud tal probleeme mõnuainetega ega vennale teadaolevalt ka vaimuhäireid.