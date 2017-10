Iraanlased: Trumpi toetavad ainult Saudi Araabia ja Iisrael

Erilist meelehärmi tegi rahvuslikult meelestatud iraanlastele asjaolu, et Trump ütles eiles kõnes Pärsia lahe kohta Araabia laht.

«Kõik teadsid, et Trump müüb oma sõpruse parimale pakkujale. Me teame, et müüdav on ka tema geograafia,» kirjutas välisminister Mohammad Javad Zarif Twitteris viitega Iraani piirkondlikule vaenlasele Saudi Araabiale.

Kuulus foto Donald Trumpist Egiptuse ja Saudi Araabia riigipeadega. /Reuters/Scanpix.

Pärsia lahe araabia riikide survest hoolimata kasutab enamik rahvusvahelisi organisatsiooni tänini nime «Pärsia laht» ja sellisena seisab see ka 1990. aastate konfliktis osalenud USA sõjaveteranide medalitel.

Trump keeldus eile kinnitamast, et 2015. aastal Iraaniga sõlmitud tuumalepe on endiselt USA huvides. Ta ähvardas, et ta võib pesidendina igal ajal leppe tühistada, kuid jättis siiski Kongressi otsustada, kas kehtestada Teheranile uued sanktsioonid, mille korral lepe kokku kukub.

Trump loetles Iraani diktatuuri pahategusid, nimetades terrorismi toetamist, jätkuvat agressiooni Lähis-Idas ja mujal maailmas.

Iraanlaste reaktsioonis Trumpi kõnele segunesid pahameel ja hämming, kuid paljude arvates töötavad USA presidendi avaldused oma naeruväärsuses pigem Iraani kasuks.

«Eurooplaste reaktsioon näitab, et Ühendriigid on isoleeritud ning Trumpi toetavad ainult Saudi Araabia ja Iisrael,» ütles 40-aastane pankur Abbas.

Teised tuumaleppe osalised - Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Hiina ja Venemaa - nõuavad sellele truuksjäämist, sest nende kinnitusel täidab Iraan oma kohustusi.

Trumpi katse jõuda tavaliste iraanlasteni, kes tema sõnul on islamirežiimi suurimad ohvrid, kõlas samuti kurtidele kõrvadele, sest paljud tuletasid meelde reisikeeldu, mille USA president neile aasta algul kehtestas.

«Trumpi kõne kõige vastikum osa oli see, kus ta püüdis näidata end iraanlastele kaasatundjana,» kirjutas üks iraanlane Twitteris.