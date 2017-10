Puertoriikolased on sunnitud saastunud vett jooma

Jose Luis Rodriguez ootas eile järjekorras, et täita anumad autokonteinerist saadud veega, mida kasutada nii joomiseks, nõude pesemiseks kui enda küürimiseks.

Kuid Rodriguezel polnud aimu, et vesi tuleb temani riikliku reoveejaama kõrval asuvast kaevust.

66-aastane Rodriguez on aga nii meeleheitel, et see teda ei hirmuta.

«Mul ei ole valikut,» sõnas ta. «See on ainus võimalus.»

Kolm nädalat pärast seda, kui orkaan Maria saart tabas, on endiselt üle 35 protsenti saare elanikest puhta joogiveeta.

Mõned asukad pöörduvad ellujäämiseks kahtlaste allikate poole.

Reedel õnnestus CNN-i ajakirjanikel näha, kuidas Puerto Rico veeteenistus Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) võttis vett Dorado reoveejaama kõrval asuvast kaevust.

Seda vett tarbivad sajad kohalikud, kellel ei ole muud valikut.

Keskkonnakaitseagentuur (EPA) on öelnud, et jaama kõrva asuva kaevu terviseriskid ei ole selged.

«EPA kogub täiendavat informatsiooni Dorado reoveejaama kaevudega seoses,» teatas agentuur eile avalduses. «Ehkki mõnda neist kaevudest kasutatakse ka joogivee tarbeks, on EPA mures, et inimesed võivad olenevalt kaevust saada hoopis saastatud vett.»

Berkeley ülikooli toksikoloogia professor Martyn Smithi sõnul ei ole võimalikud PCE ja kloroformi kogused kuigi ohtlikud, palju hulle on see, et keegi ei tea, mis seal veel võib sees olla.