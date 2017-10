Nigeerias rööviti Itaalia preester

Maurizio Pallu rööviti üleeile päevasel ajal Benin City linna lähedal.

«Paavst Franciscust on teavitatud Itaalia preestri Maurizio Pallu röövimisest Nigeerias ning ta palvetab tema eest,» teatas Vatikani kõneisik Greg Burke Twitteris.

Vatikani raadio sõnul oli 63-preester juba aastaid Nigeerias töötanud.

Röövi ajal oli ta nelja inimesega reisimas. Relvastatud röövlid vangistasid vaid Pallu ning lasid teistel minna.

Teateid kinnitas ka Nigeeria Abuja peapiiskop John Olorunfemi Onaiyekan, kes kinnitas Itaalia katoliiklikule telekanalile TV2000, et julgeolekujõud teevad kõik, et preestrit leida.

«Hetkel ei ole meil häid uudiseid, kuid oleme kindlad ja loodame, et isa Maurizio vabastatakse,» lisas peapiiskop.

Nigeerias on tavaline, et kuritegelikud jõugud võtavad sihikule tähtsad isikud või välismaalased, et neid lunaraha saamiseni pantvangis hoida.