IS-i süürlastest võitlejatel, tsivilistidel lubatakse Raqqast lahkuda

Raqqas toimuvad lahingud IS-i viimaste positsioonide pärast ning koalitsioon teatas, et kohalike ametnike ja hõimujuhtide sõlmitud kokkuleppega tahetakse «minimeerida tsiviilohvreid»

Koalitsiooni sõnul jäid leppest välja IS-i välisvõitlejad, kuid teates ei mainitud eraldi, kas lepe hõlmab IS-i süürlastest võitlejaid.

Leppe sõlmimist laupäeval kinnitanud kohaliku Raqqa nõukogu ametnik Omar Alloush ütles, et lepe hõlmab IS-i süürlastest võitlejaid.

Koalitsioon teatas, et ei olnud kõneluste osapool, kuid «usub, et see päästab elusid» ning lubab USA toetatud Süüria Demokraatlikel Jõududel (SDF) keskenduda IS-i seljatamisele Raqqas viisil, milles tsiviilisikute hukkumine on võimalikult vähetõenäoline.

Neljapäeval sõlmitud lepe lubab SDF-il üle vaadata ja otsida läbi kõik piirkonnast lahkujad.