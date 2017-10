Maroko pidas kinni 11 Islamiriigiga seotud pühasõdalast

Kahtlusalused tegutsesid riigi Fezi, Meknesi, Casablanca ja Khouribga linnas, lisati avalduses.

Siseministeeriumi andmetel plaanis grupp rünnata "tundlikke piirkondi... koostöös rühmitusega", mis on seotud IS-iga.

Politseinikud otsisid läbi Fezis ühe korteri ning pidasid kinni grupi arvatava juhi ja ühe tema kaasosalistest.

Korterist konfiskeeriti tulirelvi, nuge, gaasikanistreid, "pommide valmistamiseks kasutatavaid tooteid" ning auto, millest leiti "kahtlustäratavat materjali".

Marokos pole alates 2011. aastast Marrakeshis toimunud ja 17 inimest tapnud plahvatust suuri terrorirünnakuid toimunud. Viimastel kuudel on julgeolekujõud iga natukese aja tagant teatanud IS-i võrgustike ja pühasõdalaste arvatavate värbajate kinnipidamisest.

Maroko riikliku juurdlusbüroo juht Abdelhak Khiame rääkis möödunud kuul, et valitsus töötab uue strateegia kallal, et tabada Euroopas radikaliseerunud marokolased ja tõhustada nii võitlust terrorismiga. Marokolaste radikaliseerumine välismaal tõusis eriti teravalt esile pärast augustikuist Barcelona rünnakut, mille viis Marokost pärit mees, ütles Khiame usutluses uudisteagentuurile Associated Press.

Khiame ei täpsustanud, missuguseid jälgimismeetodeid kavatsetakse kasutada, kuid rõhutas piiriülese luurekoostöö tähtsust ning lisas, et Maroko juurdlusbüroo on hakanud otsima võimalusi partnerriikides esindusi avada.

Juurdlusbüroo tegeleb ka Süürias, Iraagis ja Liibüas äärmusrühmituse Islamiriik (IS) ridades võidelnud ning kodumaale naasnud marokolastega , nüüdseks on kinni peetud 85 meest, 14 naist ja 27 last.

Marokolased moodustavad IS-i võõrvõitlejaist üsna suure osa, agentuuri viimaste andmetel kokku 1664 inimest. Kahe aastab eest moodustatud agentuuri sõnul on nad suutnud purustada 42 IS-i rakukest ja viis muud terroriorganisatsiooni.